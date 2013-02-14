Украинские биатлонисты сегодня остались без медалей

В чешском Нове-Место закончилась индивидуальная гонка среди мужчин в рамках чемпионата мира по биатлону. Как и на предыдущих соревнованиях, в этот раз украинские гонщики также не смогли побороться за награды первенства, сообщает корреспондент УНИАН.

Эта дисциплина считается самой трудоемкой в биатлоне, где спортсмены должны преодолеть 20-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами. Здесь даже нет штрафных кругов. После каждого неточного выстрела к результату спортсмена прибавляется одна минута. Украинские биатлонисты, как и в предыдущие дни соревнований, не отличались ни скоростью, ни меткой стрельбой. Лучший из них – Андрей Дериземля - расположился в итоговой таблице на 17-м месте. На его счету один промах и отставание более чем в две с половиной минуты. На 47-м месте расположился Артем Прима (2 промаха, отставание 4 мин. 56,7 сек), на 49-м – Сергей Седнев (3, 5 мин. 05,7 сек.) и на 73-м – Александр Беланенко (2, 7 мин. 47,7 сек.).

Победителем гонки стал француз Мартин Фуркад, допустивший лишь один промах. Также по одному неточному выстрелу и на счету других призеров гонки. Американец Тим Бурк отстал от француза на 23,5 сек., а Фредерик Линдстрем из Швеции – на 33,7.

Таким образом, на счету украинской сборной, как и прежде, четыре награды завоеванные женской половиной команды.

В программе чемпионата остались четыре гонки. Ближайшая из них – женская эстафета – состоится завтра и начнется в 18.15 по киевскому времени.