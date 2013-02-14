Президент ФФУ - категорически против идеи объединения в чемпионат СНГ

Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков выступил категорически против идеи проведения объединенного чемпионата СНГ по футболу.

Об этом сказано в заявлении президента ФФУ, обнародованном на официальном портале организации.

А.Коньков подчеркнул, что в каждом государстве может быть создана и признана лишь одна ассоциация, которая организовывает и контролирует соревнования по футболу.

Также он заметил, что ФФУ является единственной национальной ассоциацией, которая признана государством, ФИФА и УЕФА. Именно Федерации футбола Украины, в соответствии с действующим законодательством, делегировано право на развитие футбола в государстве и проведение национальных соревнований.

Кроме того, ФФУ, без каких-либо предварительных условий, поддерживает деятельность и уставные требования и положения ФИФА и УЕФА и является ассоциированным членом этих международных футбольных институтов.

Также А.Коньков заявил, что ФФУ не получала никаких официальных сообщений, запросов, писем, приглашений и тому подобное от организаторов так называемого «объединенного чемпионата».

В соответствии со ст. 18 Устава ФИФА, заметил президент ФФУ, лиги и любые другие объединения клубов, которые входят «в состав членов ФИФА (каким является ФФУ), должны подчиняться и признаваться таким членом ФИФА. Устав ФФУ, согласно этой статьей, определяет права и обязанности лиг и клубов».

«Это означает, что без явного разрешения, как определено в ст. 8 Устава ФФУ, создание каких-либо лиг или других объединений клубов невозможно», - отметил А.Коньков.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2012 года руководитель «Газпрома» Алексей Миллер в интервью сайта ФК «Зенит», спонсором которого является «Газпром», предложил организовать чемпионат СНГ по футболу.

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Анатолий Попов выразил мнение, что проведение чемпионата является интересной идеей, однако ее сложно реализовать.

20 января 2013 г. президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что организация чемпионата СНГ по футболу противоречит принципам Международной футбольной федерации.