Шахтер подписал очередного бразильца

Сегодня донецкий футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с бразильским защитником Исмаили Гонсалвесом дос Сантосом (Исмаили) сроком на 5 лет.

Трансферная стоимость бразильского защитника, ранее выступавшего за португальскую «Брагу», составила 4 миллиона евро, сообщает сайт клуба.

«Я очень счастлив, потому что оказался в одном из лучших клубов. Это большая возможность для меня, большое доверие. Я считаю, что «Шахтер» является одной из европейских топ-команд. Надеюсь, что у меня получится как можно скорее адаптироваться и помочь своему новому коллективу. Я хочу ознакомиться с инфраструктурой, чтобы поскорее освоиться и начать играть за «Шахтер», - отметил Исмаили после подписания контракта.

На вопрос о сроках адаптации в непривычном климате и новой команде он ответил: «Думаю, что адаптироваться мне будет достаточно легко. Хотя я еще ни с кем не встречался лично, но был тепло принят командой. В то же время я уже неплохо освоился в европейском футболе, а поэтому считаю, что достаточно быстро смогу играть в «Шахтере». Ну и еще один плюс - в клубе много бразильцев...».

Также Исмаили рассказал о своих впечатлениях о вчерашней игре Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия": "Приехал как раз в интервале между двумя таймами, и первое впечатление – восторг от инфраструктуры клуба. Я наблюдал игру очень хорошей команды. И, конечно, был восхищен тем, что увидел на стадионе, а особенно его атмосферой, которую создали болельщики".

Исмаили начинал карьеру в бразильских клубах «Деспортиво», «Сан-Бенту», а затем в португальских - «Эшториле», «Оланенсе» и «Браге». В Чемпионате и Кубке Португалии провел 62 матча, забил 3 гола. В еврокубках сыграл 6 матчей, забил 1 гол.

Как сообщал УНИАН, в последние дни "Шахтер" активно искал на трансферном рынке игрока на позицию защитника. В сфере интересов команды Исмаили был одним из главных приоритетов. Трансферное окно в Украине продлится до 28 февраля.