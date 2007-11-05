Блохин не пришел на собственный день рождения

Тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин не пришел в столичный Дом футбола, где намечалось празднование его 55-летия.

Как сообщает "Vip-ua.com", гостей в отсутствие Блохина развлекали видеоизображениями именинника, угощали неплохим салом, жареной картошкой, бутербродами с сырокопченой колбасой и соленьями.

Как сообщал «Остров», сегодня Олегу Блохину исполнилось 55 лет. С юбилеем тренера поздравил Президент Украины Виктор Ющенко, пожелав, чтобы «профессионализм, талант выдающегося спортсмена и тренера и в дальнейшем служили укреплению спортивной славы Украины».

Олег Владимирович Блохин родился 5 ноября 1952 года в Киеве. Заслуженный мастер спорта. Выступал в роли форварда за «Динамо» (Киев), «Форвертс» (Австрия), «Арис» (Кипр). Семикратный чемпион СССР, обладатель пяти Кубков СССР, Суперкубка Европы 1975 года. Трижды лучший футболист СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1975 года. Бронзовый призер Олимпийских игр 1972 и 1976 годов. Работал главным тренером греческих клубов «Олимпиакос», ПАОК, АЕК, «Ионикос». Обладатель Кубка Греции 1992 года. Серебряный призер чемпионата Греции 1991, 1992 и 1999 годов. Бронзовый призер чемпионата Греции 1993 и 1998 годов. С 2003 года - главный тренер национальной сборной Украины.