Чартер, разбившийся в Донецке, летел на матч Лиги чемпионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в аэропорту сообщил председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Шишацкий.

По его словам, правительственная комиссия прилетит в Мариуполь, а затем автотранспортом прибудет в Донецк.

А. Шишацкий подтвердил, что самолет летел в Донецк из Одессы и при посадке перевернулся и разломился. По его словам, на борту данного самолета находились 45 человек и 4 из них - погибли. Губернатор отметил, что кроме того, один пассажир еще находится в самолете, его видно, но пока спасатели его не извлекли, судьба еще одного остается неизвестной. (Начальник пресс-службы главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Донецкой области Инна Седова позже сообщила: "На данный момент достали пятого погибшего.)

Также в аэропорту подтвердили тот факт, что этот чартер был организован авиакомпанией «Южные авиалинии» для болельщиков, летевших на футбольный матч «Шахтер» - «Боруссия».

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Как сообщал УНИАН, по информации официального сайта аэропорта, «13 февраля в аэропорту Донецк произошло чрезвычайное происшествие при посадке самолета Ан-24 авиакомпании «Южные авиалинии», летевшего рейсом 8971 «Одесса – Донецк», на борту находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа».

«Пострадавшим оказана медицинская помощь. В данный момент в аэропорту работает комиссия по выяснению причин происшествия», - говорится в официальном сообщении.