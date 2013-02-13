Украинка выиграла бронзу на Чемпионате мира по биатлону

Украинка Валентина Семеренко завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Чемпионате мира по биатлону, который проходит в чешском городе Нове Место.

Как передает корреспондент УНИАН, победительницей в этом виде соревнований на чемпионате стала норвежка Тура Бергер, которая на четырех огневых рубежах не допустила ни одной ошибки.

Второй, также с абсолютно чистой стрельбой, стала немка Андреа Хенкель.

Валентина Семеренко имела один промах, и уступила победительнице на финише одну минуту и 42,5 секунды.

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Эта награда для сборной Украины по биатлону стала уже четвертой на нынешнем чемпионате мира. Всего украинская команда на сегодняшний день имеет одну золотую и уже три бронзовых награды.