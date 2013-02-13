Сегодня украинки поборются за очередные медали ЧМ по биатлону

Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Тренерский штаб национальной сборной определился с составом команды на индивидуальную гонку (дистанция - 15 км., четыре огневых рубежа) после тренировки, которая состоялась накануне. Кроме Е.Пидгрушной в состав команды также вошли сестры Виктория и Валентина Семеренко и Юлия Джима.

Как сообщал УНИАН, в первых двух гонках в женской программе мирового первенства украинки завоевали сразу три медали. В спринте чемпионкой стала Е.Пидгрушная, а В.Семеренко взяла бронзу. На следующий день, в гонке преследования, бронзовая медаль уже досталась Е.Пидгрушной. Индивидуальная гонка станет третьей в рамках женских состязаний на чемпионате мира.

Благодаря этим успехам украинская команда сейчас занимает второе место в общем зачете, уступая только сборной Норвегии, на счету которой уже три золотые награды. В медальном зачете сборная Украины опережает таких признанных лидеров мирового биатлона, как Франция, Россия и Германия.

В мужских соревнованиях индивидуальная гонка состоится завтра. В первых двух дисциплинах - спринте и гонке преследования - наши биатлонисты ничем не порадовали болельщиков, занимая места далеко за пределами первой десятки.