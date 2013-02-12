"Динамо" может переплатить за австрийского нападающего 2 миллиона евро

Киевляне выйдут на бременцев с официальным предложением в ближайшее время, скорее всего, на этой неделе, утверждает немецкое издание Bild.

Немецкий клуб, со своей стороны, вряд ли сразу же примет решение о продаже М.Арнаутовича. В Германии зимнее трансферное окно закрылось еще 31 января и бременцы просто не сумеют компенсировать отъезд М.Арнаутовича.

Впрочем, многое будет зависеть от суммы, предложенной бело-синими. Рыночная стоимость М.Арнаутовича оценивается примерно в 8 миллионов евро, и если украинская сторона предложит на миллион-два больше, то руководители бременского клуба могут и согласиться на продажу, отмечает издание. Контракт М.Арнаутовича с "Вердером" заканчивается в 2014 году.

Ранее «Динамо» пыталось купить нападающего итальянского "Лацио" (Рим) Мауро Сарате и лидера атак португальского "Спортинга" (Лиссабон) Рикки ван Вольфсвинкеля, но в обоих случаях потерпели неудачу. Таким образом, позиция одного из нападающих в команде остается недоукомплектованной. Трансферное окно в Украине закроется непосредственно перед возобновлением национального первенства, 28 февраля.