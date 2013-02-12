Тренер Боруссии говорит, что от перехода Виллиана Шахтер много не потерял

Об этом заявил главный тренер дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп накануне матча с "горняками" в плей-офф Лиги чемпионов.

Первая игра 1/8 финала ЛЧ между "Шахтером" и "Боруссией" состоится в среду в Донецке. Ответная встреча пройдет 5 марта в Германии.

"Да, Виллиан ушел из команды, одним игроком стало меньше, но это не значит, что "Шахтер" многое потерял. Мы видели все игры нашего соперника на сборах. В составе "горняков" много сильных футболистов, которые демонстрируют современный футбол. Завтра нам предстоит очень напряженный матч, обеим командам предстоит проявить все свои лучшие качества. Мы же постараемся сделать все, чтобы не быть гостями на матче", - приводит слова Ю.Клоппа, сказанные на предматчевой пресс-конференции, пресс-служба "Шахтера".