Баскетболисты «Химика» вышли на второе место в таблице Еврочелленджа

В Южном (Одесская обл.) завершился матч четвертого тура Еврочелленджа, в котором местный «Химик» обыграл турецкий «Тофас» - 69:62 – и вышел на второе место в турнирной таблице. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Игра в Южном получилась крайне напряженной, что и неудивительно. В очном противостоянии сошлись соседи по турнирной таблице, которые имели перед матчем абсолютно одинаковые показатели. Кроме того, «Химику» было что доказывать сопернику. Ведь первый матч в гостях они обидно проиграли с разницей всего в три очка – 90:93. И сегодняшний матч получился почти зеркальным отображением первого. Если турецкие баскетболисты на своей площадке к большому перерыву вели с разницей в 11 очков, то в Южном хозяева начали с еще большим размахом. К концу первой четверти разница в счете была «+3», а к большому перерыву уже «+13» - 36:23. Как и в Бурсе, во второй половине матча гости поспешили отыгрываться. Вот только если «Химику» для перелома хода матча не хватило совсем чуть чуть, то игроки «Тофаса» сегодня так и не смогли обеспечить напряженную концовку. По баскетбольным меркам «+7» - вполне комфортное преимущество. Отметим также, что самым результативным игроком матча в составе хозяев площадки стал канадец Дево Джозеф, набравший 18 очков.

Таким образом, южненцы не только выиграли очную встречу, но и обеспечили себе преимущество по сумме двух матчей, которое может очень пригодиться в борьбе за второе место по итогам всего группового турнира.

В другом матче группы, состоявшемся сегодня, российские «Красные Крылья» из Самары уверенно выиграли в гостях у шведского «Норчепинга» со счетом 93:68.

Стоит отметить, что в группе К третьего по значимости клубного баскетбольного турнира Старого света (после Евролиги и Еврокубка) перед сегодняшним туром сложилась крайне запутанная ситуация в таблице. От всех преследователей оторвались российские «Красные Крылья» (Самара), выигравшие три предыдущих матча. А у «Химика», «Тофаса» и шведского «Норчепинга» было по одной победе при двух поражениях. Теперь же у россиян четыре победы, у «Химика» соотношение побед и поражений 2/2 и полноценное второе место в турнирной таблице. А у турецкого и шведского клубов соотношение - по 1/3. По регламенту соревнований в плей-офф – ¼ финала – выходят по две команды из каждой группы.

Следующий тур соревнований Еврочелленджа состоится через неделю.