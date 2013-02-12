Украинцы выиграли «серебро» ЧМ по футзалу среди спортсменов с нарушениями зрения

Как сообщил УНИАН начальник Управления по вопросам физкультуры и спорта Сумской облгосадминистрации Александр Стрельченко, сборная Украины была сформирована на базе Сумского областного центра «Инваспорт» (тренеры - Игорь Кравченко и Николай Чхайло).

Успешно пройдя стадию группового турнира, украинские футболисты одержали победы в четвертьфинале и полуфинале и вышли в финал. Лишь в решающем поединке они с минимальным счетом 0:1 уступили команде России и стали серебряными призерами.