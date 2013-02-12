Украинцы выиграли «серебро» ЧМ по футзалу среди спортсменов с нарушениями зрения
20:39, 12 февраля 2013Спорт
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Сборная Украины выиграла «серебро» на завершившемся в сегодня в Японии Чемпионате мира по футзалу среди спортсменов с нарушениями зрения.
Украинцы уступили только россиянам
Как сообщил УНИАН начальник Управления по вопросам физкультуры и спорта Сумской облгосадминистрации Александр Стрельченко, сборная Украины была сформирована на базе Сумского областного центра «Инваспорт» (тренеры - Игорь Кравченко и Николай Чхайло).
Успешно пройдя стадию группового турнира, украинские футболисты одержали победы в четвертьфинале и полуфинале и вышли в финал. Лишь в решающем поединке они с минимальным счетом 0:1 уступили команде России и стали серебряными призерами.
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