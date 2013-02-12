Кличко и Поветкин будут судиться с WBA

Об этом сообщил российский сайт Sportbox.ru со ссылкой на промоутера российского боксера Калле Зауэрланда.

В.Кличко не устраивает, что WBA заставляет его подписать контракт на поединок с А.Поветкиным до того, как он проведет добровольную защиту чемпионского титула. Этот бой запланирован на 6 апреля 2013 года, соперником украинца может стать итальянец Франческо Пианета.

К.Зауэрланд сообщил, что также подал протест в WBA. В.Поветкина не устраивают финансовые условия поединка с В.Кличко. WBA постановила, что украинец получит 75% гонорара от боя.

Ранее менеджер российского боксера Владимир Хрюнов заявил, что готов оспорить это решение WBA в суде.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2012 года WBA сообщила В.Кличко и А.Поветкину о том, что они должны договориться об условиях общего боя до 17 января 2013 года. Если стороны не смогут договориться, то WBA проведет торги по организации боя.

В конце октября WBA приняла решение, что бой между В.Кличко-младшим и А.Поветкиным должен состояться до 26 февраля 2013 года.

15 января 2013 года немецкое издание Bild сообщило, что WBA рассмотрит заявление команды В.Кличко об отсрочке титульного боя с А.Поветкиным.

Издание отмечало, что В.Кличко хочет провести 6 апреля добровольную защиту титула, а бой с А.Поветкиным, если его не удастся избежать, перенести на лето.

С 2011 года В.Кличко имеет титул суперчемпиона мира по версии WBA. Также украинец владеет чемпионскими поясами по версии WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация).

Последний поединок В.Кличко провел 10 ноября 2012 года, победив поляка Мариуша Ваха и сохранив свои титулы. За свою карьеру В.Кличко провел 62 боев, потерпев три поражения.

А.Поветкин с 2011 года является "обычным" чемпионом мира по версии WBA. Последний бой россиянин провел 29 сентября 2012 года, победив американца Хасима Рахмана. Всего на профессиональном ринге А.Поветкин провел 25 боев, не потерпев ни одного поражения.