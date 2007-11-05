Луческу считает, что в Донецке ”Милану” придется не сладко

Главный тренер ФК "Шахтер" (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ считает, что завтра в Донецке в матче Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Милан" обе команды устроит ничейный результат. Об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Обе команды будут играть на победу, но если будет ничья, этим будут удовлетворены обе команды", - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он также высказал надежду, что в игре против итальянцев его команда "не допустит тех ошибок, которые совершила в игре на выезде" 24 октября (в Италии "Шахтер" проиграл "Милану" со счетом 1:4 – УНИАН.)

"Нас ожидает очень тяжелая игра, но она будет тяжелой не только для нас, но и для игроков "Милана", - добавил М.ЛУЧЕСКУ.

Кроме того, сравнивая уровень "Шахтера" образца 2004 года, когда "горняки" проиграли "Милану" домашний матч Лиги чемпионов, М.ЛУЧЕСКУ подчеркнул, что "сегодняшний "Шахтер" более техничен".

По его мнению, в 2004 году на результат негативно повлияло желание бразильских легионеров "Шахтера" "показать себя индивидуально". "В матчах Лиги чемпионов наши бразильцы стараются показать себя с намерением в будущем перейти в команды-гранды европейского футбола. Так было с МАТУЗАЛЕМОМ, ЭЛАНО…(бразильцы МАТУЗАЛЕМ и ЭЛАНО уже покинули "Шахтер" и выступают за испанскую "Сарагосу" и английский "Манчестер сити" соответственно - УНИАН).

"Надеюсь, завтра все выйдут на поле с пониманием, что главное - командная игра и командный результат, а не индивидуальные показатели", - заключил М.ЛУЧЕСКУ.