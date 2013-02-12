Скандал в украинском теннисе: капитан сборной обвинил Федерацию в поражениях

Капитан украинской сборной по теннису в Кубке федерации Игорь Дерновский считает одной из основных причин поражения в матче II Мировой группы от сборной Испании непрофессионализм руководства Федерации тенниса Украины.

Чиновники ФТУ, по его мнению, никак не способствовали подготовке к матчу, сообщает Теннисный портал Украины.

«У нас в команде не было доктора. Николай Гладченко заранее предупредил о том, что не сможет поехать. Честно говоря, я не хотел ехать на сборы без врача. Просил помощи в этом вопросе у руководства федерации. Более того, я даже искал врача сам. Нашел его, но у него не было визы, а оформить ее в такой короткий срок было невозможно. Но если честно говорить: такой ситуации вообще не должно быть. В штате команды всегда должен быть врач. Должен быть список людей, которые могут поехать, в случае, если основной доктор по какой-то причине не может этого сделать. Но этого нет! То же самое касается и тренера по общефизической подготовке. Я даже сам звонил Евгению Петрову перед отлетом, но было уже слишком поздно. Я понимал, что Е.Петров не просто прекрасный специалист, но и человек, который привносит атмосферу позитива в команду. Но ни врач, ни массажист, ни тренер по ОФП в Испанию не полетели. А это непрофессионально. Моя вина в том, что я слишком мало говорил об этом, может быть иногда молчал об этой проблеме. А надо было кричать! Наши теннисистки, конечно, остались довольны работой испанского массажиста, но есть одна важная деталь. С командой должен быть массажист, который досконально знает проблемы и особенности спортсменок, тот, кто работает с ними давно. Ведь у лидеров команды - Леси Цуренко и Элины Свитолиной - микротравмы. Это нормальная рабочая ситуация. Профессиональный спорт не обходится без повреждений», - заявил И.Дерновский.

Говоря об игре своих подопечных, И.Дерновский посетовал, что мало их видит в деле: "У меня нет никаких претензий к нашим теннисисткам. То, что они делали на корте, - выше всех похвал. Элине немножечко не хватило. Причина этого "немножечко"- неполное знание мной особенностей ее игры на кортах с грунтовым покрытием. У меня был 13-страничный анализ игры Свитолиной, сделанный в основном при просмотре ее матчей на харде по телевидению. С нами был папа Юлии Бейгельзимер. Он ночами проводил анализ, помогал всем, чем мог. Но если подходить к делу профессионально, капитан команды должен наблюдать за игрой лидеров на турнирах хотя бы иногда. Это я не говорю потому, что хочу поездить по миру. Поверьте, я уже наездился, и где только не был! Но капитан должен воочию видеть игру подопечных на разных покрытиях. А я вижу девочек и работаю с ними по 10 дней в году! Это неправильно. Так не должно быть, если мы хотим видеть нашу сборную в I Мировой группе, среди тех команд, кто непосредственно борется за кубок".

Также Н.Дерновский, выводивший команду в I Мировую группу в августе 2011 года, отметил, что если ФТУ не поменяет отношение к команде, то он не сможет в дальнейшем работать со сборной.

"Я не хочу быть "болванчиком на скамейке". Ведь во время матчей можно вносить только незначительные корректировки в первоначальный план, или немного влиять психологически. Понимаете, для успеха команды нужно проводить полноценные сборы несколько раз в году. С себя вины я не снимаю. Надо было громче и чаще говорить о проблемах, требовать их решения. Что же касается нового президента ФТУ, то он подошел ко мне и говорил общие слова, желал победы, обещал помочь. Но... Я вообще не понимаю, как можно избрать президента в обход достигнутых накануне договоренностей, как это произошло в нашей федерации. Нужно было прервать конференцию, сесть за стол переговоров. И переговоры должны были вестись в присутствии всех кандидатов, если не всех, то хотя бы большинства вице-президентов ФТУ, ведь только объединившись, можно сделать очень многое для тенниса. Кроме того, я не представляю, как можно было избирать кого-то в Исполком без его согласия. Юрий Сапронов очень много сделал для тенниса, а его сначала избрали Превым вице-президентом, даже не спросив согласия, а теперь никак не реагируют на его официальное заявление о выходе из исполкома".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла матч первого круга II Мировой группы Кубка Федерации сборной Испании со счетом 1:3. Теперь украинкам предстоит провести матч плей-офф за право остаться в этом дивизионе. Он состоится 20-21 апреля, а соперник и место проведения игры определятся позже, по итогам жеребьевки.