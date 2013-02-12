Исполком МОК хочет исключить борьбу из олимпийской программы

Как сообщает официальный сайт организации, в перечень, предложеный исполкомом, входят легкая атлетика, гребля, бадминтон, баскетбол, бокс, гребля на каноэ, велоспорт, конный спорт, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, гандбол, хоккей на траве, дзюдо, плавание, современное пятиборье, тхэквондо, теннис, настольный теннис, стрельба, стрельба из лука,триатлон, плавание на открытой воде и волейбол.

Также исполком направил письмо руководству Международной федерации спортивной борьбы (FILA), в котором уведомил, что борьбу рекомендовано исключить из официальной программы Олимпиады. Этот вид будет включен в список тех, которые претендуют на участие в показательных соревнованиях в программе Игр. Наряду с борьбой, претендовать на попадание в неофициальную часть Игр будут бейсбол (или софтбол), карате, роллер-спорт, альпинизм, сквош, вейкбординг и ушу.

Планируется, что решение о проведении соревнований по этим восьми видам спорта в неофициальной части Игр будет принято на следующем заседании исполкома МОК в мае в Санкт-Петербурге.

Что касается утверждения программы Игр, как официальной, так и в части показательных видов спорта, то решение будет принято на ближайшей сессии МОК 7 - 10 сентября в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Как известно, постоянная ротация в программе летних Олимпийских игр вызвана слишком насыщенным календарем соревнований. Загруженность расписания приводит к тому, что даже специализированные спортивные телеканалы не могут показать все финалы в прямом эфире, не говоря уже о предварительных состязаниях. Зачастую финалы в разных видах спорта происходят одновременно. Особенно часто это практикуется в выходные дни, когда количество разыгрываемых комплектов наград резко увеличивается. В то же время, на зимних Олимпиадах финальные соревнования не занимают более 6-7 часов в день даже в выходные, и проводятся в разное время.

В ппоследний раз изменения в программу Игр вносились на сессии МОК в 2009 году. Тогда было принято решение не менять перечень основных видов программы Игр-2016, а в показательную часть были внесены гольф и регби-7.