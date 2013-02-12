Луческу подозревает, что Боруссия водит его за нос

Главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Мирча Луческу полагает, что готовность «Шахтера» к игре с дортмундской «Боруссией» можно будет проверить только завтра во время матча.

Об этом М.Луческу заявил сегодня на предматчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт ФК «Шахтер».

"Готовность на самом деле мы сможем проверить только завтра и ответить на вопрос: «Сможем ли мы обыграть такую команду, как «Боруссия»?». Наверное, наши футболисты тоже анализировали: у нас с немецкими клубами всегда удачные матчи. Обыгрывали «Шальке» и «Штутгарт», обыграли в финале Кубка УЕФА «Вердер». Хотя по своей игре дортмундская «Боруссия» ближе все же к латиноамериканскому футболу. Игра покажет, готовы ли мы", - отметил главный тренер "Шахтера".

Также М.Луческу коснулся аспектов подготовки команды к игре. Главной особенностью является то, что матч с "Боруссией" будет первым официальным в 2013 году, до этого игроки "Шахтера" проводили только товарищеские встречи, так как пауза в национальном чемпионате Украины и еврокубках длится чуть более двух месяцев.

«Так происходит каждый год, когда мы принимаем участие в весенней части Лиги чемпионов. Каждый раз мы пытаемся выстроить нашу подготовку таким образом, чтобы разница между тем, что соперник играет в чемпионате, а мы не проводим официальных поединков, нивелировалась. Естественно, «Боруссия» проводит официальные матчи чемпионата Германии, мы же – полуофициальные игры в кубках на сборах. Одно с другим, конечно, несравнимо. Но мы все же попытались построить свою подготовку таким образом, чтобы быть с ними примерно на одном уровне», - сказал М.Луческу.

Что касается информации немецких СМИ о многочисленных травмах игроков "Боруссии", то тренер "Шахтера" скептически относится к такого рода сообщениям.

"Это станет известно только завтра, когда за час до игры я увижу их напечатанный состав. У каждого тренера есть собственная стратегия при подготовке к игре. В своей карьере я сталкивался со многими вещами, так что поверю тому, что увижу непосредственно перед игрой. Если будет так, как вы говорите, никаких проблем все равно не возникнет. «Боруссия» выиграла последние два чемпионата Германии и сложную группу в Лиге чемпионов – наверное, перед ней не стоит вопрос наличия только одиннадцати основных игроков. Наверняка в такой команде дублируются практически все позиции, поэтому не думаю, что у «Боруссии» возникнут в этом плане проблемы. И в таких играх на первый план могут выходить настрой и мотивация, а не подготовка отдельных футболистов", - отметил тренер.

В свою очередь голкипер "Шахтера" Андрей Пятов высказал мнение, что игроки дортмундской "Боруссии" приедут в Донецк хорошо подготовленными и мотивированными.

"Не думаю, что на завтрашний матч будет влиять поражение "Боруссии" в предыдущей игре чемпионата Германии от "Гамбурга" с крупным счетом 1:4. Думаю, что они будут еще злее. Как сказал Мистер (главный тренер "Шахтера" М.Луческу - УНИАН), они уже проиграли гонку в чемпионате, но Лига чемпионов у них только начинается. Так что такой результат не имеет никакого значения", - отметил А.Пятов.

Завтра, 13 февраля, в Донецке пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и немецкой "Боруссией". Обе команды являются действующими чемпионами своих стран. «Шахтер» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, «Боруссия» занимает второе место в текущем первенстве Бундеслиги, отставая от лидера - мюнхенской "Баварии" - на 15 очков. Ответный матч с участием этих команд состоится в Дортмунде 5 марта. Победитель по сумме двух игр выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.