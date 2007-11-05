Легенде украинского футбола - 55! (фото)

Сегодня легенда украинского и мирового футбола - Олег Блохин - получает поздравления по случаю юбилея. Знаменитому форварду и ведущему отечественному тренеру исполняется 55 лет.

Поздравительную телеграмму наставнику национальной сборной послал и Президент Украины Виктор Ющенко. В ней, в частности, отмечается: «В нашей стране высоко ценят ваш вклад в развитие украинского футбола. Искренне желаю, чтобы ваш профессионализм, талант выдающегося спортсмена и тренера и в дальнейшем служили на укрепление спортивной славы Украины».

Первый из украинских футболистов, который получил звание лучшего футболиста Европы, он переписал на свое имя большинство индивидуальных рекордов Советского Союза. Блохин провел наибольшее количество матчей и голов в первенствах СССР, и в составе сборной, чаще других выигрывал чемпионат и Кубок Союза, он единственный, кто трижды добывал европейский клубный трофей.

Под его руководством национальная сборная Украины впервые попала на чемпионат мира, где дошла до четвертьфинала. Футбольная общественность и миллионы почитателей таланта Олега Владимировича поздравляют его с юбилеем, желают этому настоящему Профессионалу счастья, здоровья и желают ему неисчерпаемого вдохновения, реализации всех замыслов и новых побед на футбольных полях мира и Европы, отмечает пресс-служба ФФУ.