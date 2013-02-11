Луческу вошел в пятерку футбольных тренеров-«долгожителей»

Соответствующий рейтинг опубликовал журнал «Pro Спорт».

Предметом изучения стали клубы Европы, а основным критерием – продолжительность пребывания главного тренера на своем посту по сегодняшний день.

Главным тренером-долгожителем в Европе стал сэр Алекс Фергюсон, который непрерывно тренирует английский «Манчестер Юнайтед» с 1986 года.

За ним идут: француз Арсен Венгер (английский «Арсенал», Лондон) – с 1996 г., немец Томас Шааф («Вердер», Бремен) – с 1999 г., туркменский специалист Курбан Бердыев (российский «Рубин», Казань) – с 2001 г. и румын М.Луческу («Шахтер», Донецк) – с 2004 г.

Напомним, что почти за девять лет работы в донецком клубе М.Луческу собрал внушительную коллекцию титулов - шесть побед в чемпионате Украины, по четыре - в национальном Кубке и Суперкубке и победа во втором по значимости евротурнире - Кубке УЕФА. В главном клубном турнире Европы, коим является Лига чемпионов, "Шахтер" под руководством М.Луческу доходил до 1/4 финала.