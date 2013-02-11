Украинские и российские футболисты подрались на товарищеском матче (видео)

Товарищеский матч по футболу между клубами "Краснодар" (Россия) и "Днепр" (Украина), состоявшийся в Испании, где обе команды проводят учебно-тренировочные сборы, был прерван на 45-й минуте из-за массовой драки игроков.

Официальный сайт краснодарской команды назвал главными виновниками инцидента игрока "Днепра" Руслана Ротаня и арбитра встречи, чья низкая квалификация (или элементарная трусость) оставила безнаказанными многочисленные проявления грубости со стороны капитана днепропетровцев.

Потасовка с участием полевых и запасных футболистов произошла перед самым свистком на перерыв при счете 0:0 и стихла достаточно быстро.

"Краснодар" выразил желание продолжить игру, но представители "Днепра" были категорически против этого. В итоге матч так и прервался при ничейном счете.

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