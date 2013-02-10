Экипаж украинцев едва не попал в призеры Rally Sweden

В Швеции завершился второй етап чемпионата мира по ралли. Гонка сложилась весьма успешно для украинских экипажей, два из которых попали в двадцатку сильнейших в общем зачете. А в классе WRC2 экипаж Юрия Протасова занял четвертое место, сообщает официальный сайт гонки.

Победителем четырехдневного марафона по заснеженным дорогам Скандинавии (были также участки трассы, проложенные по льду) стал француз Себастьян Огиер, сенсационно опередивший своего соотечественника и тезку, лучшего на данный момент пилота мира Лёба. Третье место у норвежца Мадса Остберга.

До финиша этапа чемпионата мира доехали и три украинских экипажа. Юрий Протасов из команды «Дарница Моторспорт» финишировал в общем зачете на 15-м месте Кроме того, он занял высокое четвертое место в своем классе, едва не попав в призеры. Для попадания на третье место и подиум ему не хватило всего 3 мин. 15 сек. В свою очередь, представляющий команду АТ Алексей Кикирешко финишировал в общем зачете 19-м, а его партнер по команде Алексей Тамразов – 31-м.

До финиша не доехал только экипаж Валерия Горбаня из Mentos Ascania Racing, сумевший преодолеть половину дистанции – 11 специальных скоростных участков из 22. Его машина получила серьезные механические повреждения на трассе.

Следующим этапом чемпионата мира станет гонка в Мексике. Кто из украинских экипажей туда поедет пока неизвестно. По регламенту соревнований из 13 этапов экипажи обязаны проехать семь. Шесть лучших результатов идут в общий зачет по итогам года. Уже известно, что в четвертом этапе чемпионата мира, который состоится в Португалии, будет участвовать экипаж Валерия Горбаня.