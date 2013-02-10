Елена Пидгрушная завоевала вторую медаль чемпионата мира

Украинка Елена Пидгрушная, стартовавшая первой по результатам вчерашнего спринта, на финиш приехала третьей, завоевав бронзовую медаль, сообщает корреспондент УНИАН.

Гонка выдалась крайне напряженной для всех лидеров. Спортсменки много промахивались на огневых рубежах и только высокая скорость прохождения дистанции и большой отрыв от преследовательниц по итогам спринта позволял удерживать лидерство. Исключением из компании лидеров стала украинка Виктория Семеренко. Завоевавшая накануне бронзовую медаль спортсменка, сегодня еще на первом огневом рубеже допустила два промаха, а по скорости не смогла на равных соперничать с лидерами.

Елена Пидгрушная лишь раз позволила соперницам уйти в серьезный отрыв, допустив на третьей стрельбе два промаха. В остальном, она безупречно стреляла и уверенно контролировала ход гонки. Сравниться по скорости с чемпионкой из Норвегии Турой Бергер, стартовавшей на 6 секунд позже и впоследствии допустившей на один промах больше, ей не удалось. Равно, как и с полькой Кристиной Палкой, которая и вовсе стартовала седьмой, но финишировала на втором месте. Зато удалось в упорной борьбе опередить россиянку Ольгу Зайцеву и во второй раз подряд финишировать с медалью.

Виктория Семеренко с четырьмя промахами заняла итоговое девятое место. А стартовавшая 22-й ее сестра Валентина сегодня заняла лишь 43-е место, допустив на огневых рубежах шесть промахов.

Впереди на чемпионате мира два выходных, а в среду состоится женская индивидуальная гонка.