Украинская сборная по теннису досрочно проиграла испанкам в Кубке Федерации

Сборная Украины проиграла три одиночных матча и досрочно потеряла шансы на попадание в плей-офф Мировой группы, сообщает официальный сайт турнира.

После двух проигрышей в субботу, сегодня украинкам необходимо было выигрывать все три игры. Но уже в первом матче дня хозяйки корта оформили общую победу. Мария-Тереза Торро-Флор, занимающая 101-е место в мировом рейтинге вышла на корт в роли фаворита против 167-й в мире Юлии Бейгельзимер. Свой статус испанка подтвердила быстро и уверенно, в матче, который продолжался чуть более часа - 6:4, 6:2.

После этого на корт вышли пары. Не успевшая сильно устать Ю. Бейгельзимер составила дуэт Ольге Савчук. Вместе они в упорной борьбе сумели обыграть М. Торро-Флор и Нурию Ллагостеру Вивес - 6:3, 2:6, 10:5. По регламенту Кубка Федерации, в парной встрече, в случае равенства после двух сетов играется «супертайбрейк» до 10 очков.

Таким образом, общий счет матча, на данный момент, 3:1 в пользу сборной Испании. Не сыгранной остается еще одна одиночная встреча.

Для того, чтобы сохранить свое место во ІІ Мировой группе, теперь украинкам необходимо выиграть матч плей-офф, который состоится 20-21 апреля. Команда-соперник в этом матче определится в ближайшее время по итогам жеребьевки.