Украинские биатлонисты неудачно выступили в гонке преследования

В мужской гонке преследования на 12,5 км. лучший из украинцев – Андрей Дериземля – занял лишь 30-е место, уступив победителю почти две с половиной минуты, сообщает корреспондент УНИАН.

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В сегодняшней гонке спортсмены стартовали по результатам вчерашнего спринта. И Андрей Дериземля ушел на дистанцию 17-м, с отставанием от лидера в 1 мин. 12 сек. При таком раскладе верить в итоговый успех было трудно, так как спортсмен не показал накануне ни высоких скоростей, ни идеальной стрельбы. И сегодня А. Дериземля лишь до середины дистанции держался во втором десятке биатлонистов. В стрельбе лежа он не допустил ни одного промаха. Но затем, на двух огневых рубежах в положении стоя лидер нашей команды допустил по два промаха и увеличил свое отставание от лидера почти до двух с половиной минут. Что касается его чистого результата, то дистанцию он проехал за 35 мин, 05,3 сек.

Немного улучшил свой результат по сравнению со спринтерской гонкой сегодня Артем Прима. Стартовав 42-м, он пришел на финиш 36-м. При этом его стрельба также не была идеальна – три промах на двух рубежах в положении лежа. От лидера он отстал на 3 мин. 37,7 сек. А вот Сергей Семенов, стартовавший 41-м, идеально отстрелял только в заключительной «стойке». На других огневых рубежах он промахнулся в общей сложности пять раз и финишировал 45-м с отставанием в 4 мин. 38,5 сек. Отметим также, что финишировавший вчера на 39-м месте Сергей Седнев сегодня на дистанцию не выходил. Тренерский штаб сборной решил поберечь его для других гонок.

Что касается лидеров, то трехкратным чемпионом мира на этом соревновании уже стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Примечательно, что он одержал третью победу в трех возможных гонках – смешанной эстафете, спринте и гонке преследования. Вторым, как и накануне в спринте, финишировал француз Мартин Фуркад, а бронзовая медаль в активе россиянина Антона Шипулина.