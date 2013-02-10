Сборная Украины проиграла в финале «Кубка легенд»

Принципиальное соперничество на сей раз завершилось победой хозяев поля – 9:6, сообщает корреспондент УНИАН.

Если накануне, в матчах группового этапа украинцы на равных противостояли грозным итальянцам (4:4) и уверенно обыграли еще одну ведущую команду в мировом футболе – португальцев (8:3), то сегодня игра не заладилась с самого начала. Первый тайм прошел с полным преимуществом россиян, которые оказались намного сыграннее и лучше подготовлены к турниру в целом. Особо выделялись на фоне соперника «спартаковское» трио 90-х годов - Егор Титов, Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев. Они и накануне, и сегодня в финале забили львиную долю голов. В итоге, первый тайм матча завершился со счетом 7:1. Уже в самой концовке тайма, при счете 7:0, счет размочил Сергей Нагорняк.

Во второй половине игра поначалу резко поменялась. Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк и Сергей Закарлюка сделали все, чтобы восстановить интригу. Помог украинцам автоголом и Алексей Смертин. Но, после того, как счет стал 7:5 россияне вновь включили максимальные скорости и забили два гола. В частности, хет- триком отметился Андрей Тихонов. А второй гол Сергея Закарлюки лишь позволил установить окончательный счет матча – 9:6.

Напомним, что это вторая подряд победа россиян. Год назад сборная ветеранов Украины также проиграла в финале «Кубка Легенд» со счетом 2:6.