Пидгрушная стала чемпионкой мира по биатлону, у Семеренко - бронза

18:52, 09 февраля 2013
Спорт
13557

Украинка Елена Пидгрушная стала чемпионкой мира по биатлону.

Елена Пидгрушная, не промахнувшись ни разу, проехала дистанцию на 6,4 секунды быстрее норвежки Торы Бергер

Как передает корреспондент УНИАН, в чешском Нове-Место завершилась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

«Золото» в этой дисциплине досталось украинке Е.Пидгрушной. Еще одну медаль – бронзовую – Украине принесла Виктория Семеренко.

Е.Пидгрушная проехала дистанцию на 6,4 секунды быстрее норвежки Торы Бергер, которая, в свою очередь, однажды промахнулась на «стойке».

Вместе с тем Виктория Семеренко, также как и Е.Пидгрушная, ни разу не промахнувшаяся на огневых рубежах, проиграла своей соотечественнице по дистанции 22,8 секунды.

Эти результаты помогут украинкам в борьбе за медали в завтрашней гонке преследования. Согласно правилам соревнований, спортсмены стартуют не одновременно и не с интервалом в 30 секунд, а по итогам спринта. То есть, Е.Пидгрушная уйдет на 6,4 сек. Раньше, чем Т.Бергер, затем уйдет на дистанцию В.Семеренко и дальше – остальные участницы гонки в том порядке, который был определен сегодня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter