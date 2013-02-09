Пидгрушная стала чемпионкой мира по биатлону, у Семеренко - бронза

Как передает корреспондент УНИАН, в чешском Нове-Место завершилась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

«Золото» в этой дисциплине досталось украинке Е.Пидгрушной. Еще одну медаль – бронзовую – Украине принесла Виктория Семеренко.

Е.Пидгрушная проехала дистанцию на 6,4 секунды быстрее норвежки Торы Бергер, которая, в свою очередь, однажды промахнулась на «стойке».

Вместе с тем Виктория Семеренко, также как и Е.Пидгрушная, ни разу не промахнувшаяся на огневых рубежах, проиграла своей соотечественнице по дистанции 22,8 секунды.

Эти результаты помогут украинкам в борьбе за медали в завтрашней гонке преследования. Согласно правилам соревнований, спортсмены стартуют не одновременно и не с интервалом в 30 секунд, а по итогам спринта. То есть, Е.Пидгрушная уйдет на 6,4 сек. Раньше, чем Т.Бергер, затем уйдет на дистанцию В.Семеренко и дальше – остальные участницы гонки в том порядке, который был определен сегодня.