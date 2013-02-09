Кубок федерации: Украинские теннисистки проиграли испанкам

Как сообщает официальный сайт турнира, в испанском Аликанте завершился первый день матча II Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который неофициально считается чемпионатом мира среди женских национальных сборных. Украинская команда проиграла сегодня обе встречи в одиночном разряде,

Украинки изначально не считались фаворитками в этом матче. Ведь рейтинг испанок и их преимущество хозяев корта давало команде практически гарантированные шансы на успех. Именно так и произошло. Правда, в первом матче Лурдес Домингес Лино, занимающая в мировом рейтинге 51-е место, с трудом обыграла украинку Элину Свитолину, не входящую даже в Тор-100 рейтинга. Более того, Э.Свитолина еще недавно играла в юниорских соревнованиях и имеет крайне малый опыт соревнований во взрослом теннисе. Тем не менее, свою победу Д.Лино добыла в упорной борьбе – 5:7, 6:2, 8:6.

Могли рассчитывать на успех украинки и во втором матче, где встречались находящиеся рядом в табели о рангах Леся Цуренко и Сильвия Солер-Эспиноза. Однако, преимущество своей площадки в данном случае прямо повлияло на исход игры. Матч проходил на корте с мягким грунтовым покрытием, где испанка чувствует себя куда увереннее соперницы. В итоге – 7:6, 6:4.

Общий счет матча 2:0 в пользу испанок и для победы по итогам всего матча завтра им потребуется выиграть лишь одну встречу. Всего в расписании завтрашнего дня два одиночных поединка и одна парная игра.