ЧМ-2013: Украинские биатлонисты остались без наград в спринте

Как передает корреспондент УНИАН, в чешском Нове-Место завершилась первая гонка субботнего дня на чемпионате мира по биатлону.

В мужском спринте сборная Украины выступила крайне неудачно, оставшись не только без медалей, но фактически без шансов на успех в завтрашней гонке преследования.

По правилам соревнований, сегодня спортсмены ехали три круга по 2,5 км и дважды стреляли – из положения лежа и стоя. Завтра биатлонисты будут стартовать в гонке преследования по результатам сегодняшних соревнований.

Лучший украинский биатлонист, ветеран национальной команды Андрей Дериземля, для которого это 17-й чемпионат мира в карьере, занял лишь 17-е место. При этом А.Дериземля идеально отстрелял лежа и лишь раз ошибся на огневом рубеже в положении стоя. Штрафной круг длиной в 150 метров спортсмены, по статистике, пробегают за 23-25 секунд. Вместе с тем, А.Дериземля отстал от лидера по итогам 10-километровой гонки на 1 мин. 12 сек., не сумев на высокой скорости пройти дистанцию. Отыграть столь большой отрыв, учитывая сегодняшнюю скорость лидера украинской сборной на дистанции, будет крайне проблематично.

Остальные представители украинской сборной выступили еще хуже: Сергей Седнев занял 39-е место (2 промаха, отставание 1,54), Сергей Семенов – 41-е (2, 1,54) и Артем Прима – 42-е (1, 1,58).

Чемпионом мира в спринте стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен. «Серебро» - француза Мартина Фуркада, «бронза» - у Якова Фака из Словении.

С полными результатами гонки можно ознакомиться здесь.