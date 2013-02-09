На Евробаскет в Украину приедет больше миллиона иностранцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом шла речь на учредительном заседании Координационного комитета по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу под председательством Президента Украины Виктора Януковича.

На собрании была презентована Концепция подготовки национальной спортивной инфраструктуры к Евробаскету-2015. Соревнования будут проходить в Днепропетровске, Донецке, Одессе, Харькове, Львове и в Киеве. Украинская столица станет ареной, в частности, для финала соревнований.

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«Киев уже имеет опыт проведения соревнований такого уровня, поэтому убежден, что мы сможем подготовиться на должном уровне. Евро-2012 дало мощный толчок к развитию киевской экономики, убежден, что Евробаскет принесет киевлянам не хуже результаты. Тем более, мы рассматриваем эти соревнования как стимул для нашей туристической отрасли», – сказал председатель КГГА Александр Попов.

Чтобы это стало возможным, в городе построят новую сверхсовременную мультифункциональную арену. Спортивный центр предварительно планируют расположить за городом, на пересечении улицы Академика Заболотного и Столичного шоссе. Будут возводить его за средства инвесторов на условиях государственно-частного партнерства. Кроме площадей для проведения спортивных соревнований, он будет вмещать информационный центр и иметь развитую инфраструктуру, в частности, заведения общественного питания, фитнесс-центр и общественный паркинг.

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Также планируется провести полномасштабную реконструкцию столичного Дворца спорта, на базе которого, в том числе, будут проходить матчи в рамках Евробаскета-2015.

В целом в соревнованиях примут участие 24 национальных сборных по баскетболу, которые проведет 90 матчей. Ожидается, что Украину во время Евробаскета посетит более миллиона иностранных туристов.