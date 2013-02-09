Янукович поручил Азарову доложить о подготовке к ЧМ по художественной гимнастике
02:38, 09 февраля 2013Спорт
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Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову в ближайшее время доложить о ходе подготовки к проведению в Украине Чемпионата мира по художественной гимнастике в 2013 году.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
«Я просил бы Вас доложить, которые у нас есть проблемы и что необходимо сделать, чтобы мы успешно провели Чемпионат мира по гимнастике», - сказал В.Янукович, обращаясь к руководителю правительства.
Как сообщал УНИАН, летом 2011 года Международная федерация гимнастики приняла решение, что Украина примет Чемпионат мира по художественной гимнастике 2013 года. 32-е первенство пройдет в сентябре 2013 года в столичном Дворце спорта.
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