Янукович поручил Азарову доложить о подготовке к ЧМ по художественной гимнастике

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Я просил бы Вас доложить, которые у нас есть проблемы и что необходимо сделать, чтобы мы успешно провели Чемпионат мира по гимнастике», - сказал В.Янукович, обращаясь к руководителю правительства.

Как сообщал УНИАН, летом 2011 года Международная федерация гимнастики приняла решение, что Украина примет Чемпионат мира по художественной гимнастике 2013 года. 32-е первенство пройдет в сентябре 2013 года в столичном Дворце спорта.