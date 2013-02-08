Украинские хоккеисты не сыграют на Олимпиаде в Сочи

Сборная Украины разгромно проиграла команде Белоруссии со счетом 0:6 и лишилась шансов на попадание в главный турнир четырехлетия, сообщает корреспондент УНИАН.

Украинские хоккеисты изначально ехали в датский Войенсе в роли одних из аутсайдеров турнира. Подтвердил это и вчерашний матч против хозяев соревнований из сборной Дании, вчистую проигранный командой Александра Куликова – 0:2. Как и накануне, сегодня равная борьба шла до первой заброшенной шайбы. Только если вчера это случилось на 15-й минуте первого периода, то теперь гораздо раньше. Уже спустя полторы минуты после стартового вбрасывания арбитра Андрей Филичкин открыл счет в матче. После этого игра успокоилась практически на полтора периода. А в середине второй двадцатиминутки, в течение двух минут, белорусы забросили две шайбы подряд в ворота соперника. Сначала отличился Константин Кольцов, а крупным счет сделал Андрей Степанов.

В отличие от вчерашней игры, когда соперник успокоился на достигнутом и в третьем периоде просто контролировал ход игры, сегодня белорусы играли до последней минуты. И в заключительном периоде забросили столько же шайб сколько в первых двух. Алексей Калюжный, Артем Сенкевич и Дмитрий Мелешко довели счет до неприличного, лишний раз указав сборной Украины на ее место в мировой иерархии. Напомним, что на данный момент команда Александра Куликова выступает в третьем по значимости дивизионе чемпионата мира, где играют 23-28 команды мира.

Обладатель единственной путевки от этой четверки команд на Игры в Сочи определится в воскресенье.