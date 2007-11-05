Итоги 15 тура Чемпионата Украины по футболу
10:10, 05 ноября 2007Спорт
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В воскресенье были сыграны три матча
|Нападающий ФК ”Динамо” (Киев) Артем Милевский (№25) ведет борьбу за мяч с защитником ФК ”Металлист” (Харьков) Миланом Обрадовичем (№22)
В турнирной таблице после 15 тура команды расположились так:
1. Шахтер 40
2. Днепр 34
3. Динамо К 30
4. Металлист 30
5. Черноморец 23
6. Таврия 21
7. Кривбасс 20
8. Металлург Д 17
9. Заря 17
10. Арсенал К 16
11. Металлург З 16
12. ФК Харьков 16
13. Ворскла 14
14. Закарпатье 14
15. Карпаты 13
16. Нефтяник 10
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