Итоги 15 тура Чемпионата Украины по футболу

Тремя матчами в воскресенье закончился 15 тур Чемпионата Украины по футболу. Запорожский "Металлург" и симферопольская "Таврия" отбегали два тайма без забитых мячей - 0:0. "Заря” дома одержала первую победу за последние пять туров. Луганчане с минимальным преимуществом обыграли ужгородское "Закарпатье»- 1:0 (Дунич 68). Более богатым на забитые мячи выдался матч в Кривом Роге, где местный Кривбасс «огорчил» Черноморец 3:0 (Опря 15, Мотуз 78, 90).

В турнирной таблице после 15 тура команды расположились так:

1. Шахтер 40

2. Днепр 34

3. Динамо К 30

4. Металлист 30

5. Черноморец 23

6. Таврия 21

7. Кривбасс 20

8. Металлург Д 17

9. Заря 17

10. Арсенал К 16

11. Металлург З 16

12. ФК Харьков 16

13. Ворскла 14

14. Закарпатье 14

15. Карпаты 13

16. Нефтяник 10