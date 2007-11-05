Итоги 15 тура Чемпионата Украины по футболу

10:10, 05 ноября 2007
Спорт
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В воскресенье были сыграны три матча

Нападающий ФК ”Динамо” (Киев) Артем Милевский (№25) ведет борьбу за мяч с защитником ФК ”Металлист” (Харьков) Миланом Обрадовичем (№22)
Тремя матчами в воскресенье закончился 15 тур Чемпионата Украины по футболу. Запорожский "Металлург" и симферопольская "Таврия" отбегали  два тайма без забитых мячей - 0:0. "Заря” дома одержала первую победу за последние пять туров. Луганчане с минимальным преимуществом обыграли  ужгородское "Закарпатье»- 1:0 (Дунич 68). Более богатым на забитые мячи выдался матч в Кривом Роге, где местный Кривбасс «огорчил» Черноморец 3:0 (Опря 15, Мотуз 78, 90).

В турнирной таблице после 15 тура команды расположились так:

1. Шахтер   40              

2. Днепр    34              

3. Динамо К   30             

4. Металлист    30              

5. Черноморец    23             

6.  Таврия     21               

7.  Кривбасс      20             

8.  Металлург Д    17             

9.  Заря    17              

10. Арсенал К    16            

11. Металлург З    16            

12. ФК Харьков    16            

13. Ворскла    14            

14. Закарпатье    14            

15. Карпаты    13            

16. Нефтяник    10

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