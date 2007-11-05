У Андрея Воронина родился сын

Украинский форвард Андрей Воронин пропустил субботний матч с Блэкберном по уважительной причине - в день игры у него родился сын. Имя ребенку родители пока не выбрали. Вот что сообщил журналистам счастливый отец:

"Все прошло нормально, ребенок здоровый. Вес — 3 120, а рост тут почему-то не померяли, но на глаз — где-то сантиметров 50. В субботу в 21.55 по местному времени Юля родила, а уже в воскресенье в обед поехал ее забирать. Врачи сказали, что роды прошли удачно".

Когда будет праздновать счастливое событие, Андрей еще не решил - впереди ответственные игры за клуб и за сборную:

"В больницу приезжали друзья — меня поддержать, мы с ними потом дома вина немного выпили, отметили. А когда праздник будет, еще не решил. На носу — игра с «Бешикташем» в Лиге чемпионов. Терять очки запрещено. Вот, может быть, после субботнего матча с «Фулхэмом». Там пару выходных будет. А потом — в сборную. Нужно достойно завершить квалификацию. Шансов у нас нет, но очень хочется не пустить на Евро-2008 французов", - сказал футболист.

По материалам Спорт.com.ua