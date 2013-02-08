Колесников просит Януковича создать новое нацагентство

Президент Украины Виктор Янукович считает, что при подготовке к финальному турниру Чемпионата Европы по баскетболу “Евробаскет-2015” необходимо учесть ошибки, которые были допущены при подготовке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, который проводился в Украине и Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Координационного комитета по подготовке и проведению Евробаскета-2015.

“У нас есть опыт проведения европейских чемпионатов, поэтому Евробаскет - это очередной чемпионат. Таким образом, мы будем воплощать в жизнь такие большие проекты. Безусловно, я хочу сказать, что нам нужно будет много поработать всем вместе. Тот энтузиазм, который есть у исполнителей, я его слышал, что мы так просто и легко это сделаем. Я это не разделяю”, - сказал В.Янукович.

Он отметил, что при подготовке к Евробаскету-2015 будет напряженная работа. По словам главы государства, каждый, причастный к подготовке чемпионата, должен делать свое дело ответственно, не ожидая конкретных указаний или проверок.

В.Янукович также сообщил, что намерен заслушать доклады всех главных участников подготовки к баскетбольному чемпионату.

Народный депутат Борис Колесников предлагает создать Национальное агентство по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы по баскетболу “Евробаскет-2015”.

“Мы работали по Вашему поручению начиная с марта 2012 года. У нас нет центрального органа исполнительной власти, который непосредственно готовит чемпионат Европы. То есть, нет нового национального агентства. Поэтому все-таки прошу из личного опыта Вашего и моего учредить национальное агентство как центральный орган исполнительной власти”, - сказал Б.Колесников, обращаясь к Президенту Украины Виктору Януковичу.

В свою очередь В.Янукович отметил, что премьер-министр Украины Николай Азаров «посмотрит, как лучше подойти к организации проведения в Украине Евробаскета-2015».