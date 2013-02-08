Усэйн Болт сыграет в матче со звездами NBA
09:42, 08 февраля 2013Спорт
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Шестикратный олимпийский чемпион по спринтерскому бегу Усэйн Болт сыграет в Матче знаменитостей в рамках «звездного» уик-энда НБА.
Усэйн Болт попробует показать класс в баскетболе
Об этом сообщает официальный сайт ассоциации, пишет Лента.ру.
«Звездный» уик-энд пройдет с 15 по 17 ферваля в Хьюстоне. Игра с участием знаменитостей состоится 15 числа.
Помимо Болта, в выставочной игре примут участие знаменитые в прошлом баскетболисты, например, восьмикратный участник All-Star Game НБА Дикембе Мутомбо и десятикратный участник подобных игр Клайд Дрекслер, а также музыканты, актеры, журналисты и даже министр образования США Арне Дункан.
Тренировать команды знаменитостей будут участники All-Star Game-2013 Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс» и Рассел Уэстбрук из «Оклахома-Сити Тандер». Помогать им будут певица Куин Латифа и телеведущая Саманта Харрис.
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