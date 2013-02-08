Украинские хоккеисты проиграли первый матч отбора на Олимпиаду

В четверг в датском Войенсе состоялся первый матч сборной Украины в рамках отборочного турнира к олимпийским Играм в Сочи. Хозяева площадки – сборная Дании – сумели навязать подопечным Александра Куликова свою игру, безоговорочно выиграв со счетом 2:0, сообщает корреспондент УНИАН.

Стартовый матч решающего этапа отбора к Играм-2014, естественно, не мог не обернуться большим нервным напряжением с обеих сторон. И украинцы, и датчане много и часто ошибались, шайба практически не задерживалась в центре площадки, но и у ворот команд было мало остроты. В итоге, первые 15 минут прошли без преимущества какой-либо из команд. А за четыре с половиной минуты до конца периода все изменилось. Фредерик Сторм точным броском завершил многоходовую комбинацию партнеров, открыв счет в матче - 1:0.

После этого эпизода картина игры резко изменилась. Датчане прочно завладели инициативой, контролировали ход матча и не давали сопернику шансов на то, чтобы сравнять счет. А в начале второго периода Мортен Грин и вовсе удвоил преимущество хозяев. Лишь после этого украинцы получили шанс немного выровнять игру. Произошло это благодаря многочисленным нарушения правил со стороны хозяев. Но игра в неравных составах не принесла в этот вечер удачи украинской сборной. А в самой концовке второго периода Олег Шафаренко, видимо уже от досады, пнул лежащего соперника и оттолкнул одного из арбитров. Решение главного рефери было незамедлительным – удаление до конца игры.

В заключительной 20-минутке датчане продолжали контролировать шайбу, не давая сопернику возможностей хотя бы сократить разницу в счете. В итоге, уже на старте соревнований команда Александра Куликова существенно уменьшила свои шансы на поездку в Сочи. Напомним, что путевку на Олимпиаду получит только победитель турнира четырех команд. У остальных шансов на попадание в число участников Игр уже не будет.

В другом матче первого дня соревнований сборная Белоруссии сенсационно проиграла команде Словении – 2:4. Таким образом, если в сегодняшнем матче второго тура сборная Украины проиграет Беларуси, то досрочно лишится всех шансов на победу в турнире и путевку в Сочи.