Игрок киевского "Динамо" попросил отпустить его к жене

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, Дуду прилетел в Киев, где рассказал о конфликте, из-за которого его задержала полиция на родине.

Футболист, который вовремя не прибыл на межсезонные сборы киевского «Динамо» из-за ареста в Бразилии, представил свою версию событий: «Возможно, для полиции поводом был мой спор с тещей, о котором стало известно. Спор касался моего отъезда в Киев после того, как жена родила. Теща была категорически против этого. Но это было просто семейное дело, которое мы быстро уладили. Что здесь можно было комментировать? Все, что написали СМИ, никак не соответствует действительности».

По словам Дуду, «в январе моя жена должна была родить второго ребенка. С самого начала она очень тяжело переносила беременность. Была опасность самых печальных последствий. В такое время я не мог думать ни о чем другом, кроме как о здоровье жены и будущего ребенка. К счастью, в «Динамо» поняли мое состояние и отпустили на родину».

«Роды в положенные сроки не наступали. На третий день после того, как прошел последний срок, когда малыш должен был появиться на свет, жене сделали операцию искусственных родов и этим спасли и ее, и ребенка. 23 января у меня родился второй сын! Но состояние моей супруги продолжает оставаться тяжелым. Поэтому я должен быть рядом с ней», - рассказал футболист.

«Именно об этом я хотел поговорить с Игорем Суркисом, для чего и прилетел в Киев. До этого президент «Динамо» получал всю информацию о том, где я и что со мной, но я считал, что необходима личная беседа для того, чтобы уладить все вопросы… В эти дни я должен был готовиться к сезону вместе с командой. Формально я нарушил условия контракта. Я должен был объяснить И.Суркису, что не смогу полноценно работать на тренировках и выступать на футбольном поле в то время, когда моя жена находится на грани жизни и смерти. К счастью, президент клуба вошел в мое положение, и мы достигли договоренностей, которые устроили и меня, и футбольный клуб «Динамо».

По словам Дуду, он попросил отпустить его в Бразилию до 1 июля. «Взял, как бы у вас сказали, «отпуск за свой счет». В качестве компенсации я предложил продлить свой контракт с «Динамо» еще на полгода, за которые, надеюсь, я смогу отработать пропущенное и отблагодарить «Динамо» и лично президента клуба И.Суркиса за понимание», - отметил футболист.

Утром 7 февраля Дуду вернулся из Киева в Бразилию.