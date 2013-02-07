Киевское «Динамо» проиграло в полуфинале Marbella Cup

В испанской Марбелье завершился полуфинальный матч товарищеского предсезонного турнира. Киевское «Динамо встречалось с бразильским «Атлетико Паранаэнсе» и проиграло с минимальным счетом 0:1, сообщает корреспондент УНИАН.

Киевляне активно начали матч и уже в первые 10 минут игры создали два опасных момента. Но сначала Марко Рубен не использовал момент после отличной передачи Тараса Михалика, а спустя три минуты Андрей Цуриков пробил мимо, испортив комбинацию, начатую Лукманом Аруной. В дальнейшем соперники поочередно беспокоили защитные порядки друг друга, но до реальных голевых моментов дело не доходило. Первый тайм завершился логичной нулевой ничьей. Примечательно, что главный тренер киевлян Олег Блохин руководил игрой команды со скамейки запасных, а его помощник Алексей Михайличенко – подсказывал с зрительской трибуны на другой стороне поля.

Во втором тайме игра резко обострилась из-за грубости с обеих сторон. На 56-й минуте на поле возникло даже некое подобие потасовки, но судья не принял никаких дисциплинарных решений. А на 64-й минуте в очередной раз грубо сыграл А.Цуриков, сразу же получивший от арбитра красную карточку. Впрочем, удаление не повлекло за собой логичное, в таких случаях, уменьшение количества игроков на поле в составе «Динамо». Согласно регламенту соревнований провинившегося игрока просто заменили. В данном случае, А.Цурикова поменял Артем Кравец. Решающий же момент матча произошел на 82-й минуте, когда пенальти заработал бразилец Маркуш Сантатна. Его партнер по команде Ренан Фелипе не оставил никаких шансов Максиму Ковалю – 0:1.

В другом полуфинале румынское «Динамо» (Бухарест) обыграло грузинское «Торпедо» из Кутаиси со счетом 2:1. Таким образом, 11 февраля киевляне поспорят за третье место с грузинским коллективом.