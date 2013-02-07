«Шахтер» купил 17-летнего защитника

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подписал контракт с защитником Эдуардом Соболем.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», оформление контракта состоялось 6 февраля. 17-летний игрок Э.Соболь перешел в команду горняков из запорожского футбольного клуба «Металлург». Соглашение рассчитано на 5 лет. О сумме контракта не сообщается.

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