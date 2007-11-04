Объявлен абсолютный чемпион мира по боксу (фото)
Джо Кальзаге лучший во втором среднем весе
Чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии WBO (Всемирная боксерская организация) валлиец Джо Кальзаге добавил к своему титулу пояса по версиям WBC (Всемирный боксерский совет) и WBA (Всемирная боксерская ассоциация).
В объединительном поединке, который состоялся на стадионе "Миллениум" в Кардиффе в присутствии более 50 тысяч зрителей, Кальзаге победил датчанина Миккеля Кесслера, передает BBC News.
Кальзаге начал бой в медленном темпе, и Кесслер в первых раундах имел заметное преимущество. Однако постепенно валлийский боксер переломил ход борьбы и в итоге одержал убедительную победу, что отразилось в счете судейских записок: 117:111, 116:112, 116:112.
Для 35-летнего Кальзаге это был 44-й бой на профессиональном ринге и 44-я победа. Вероятнее всего, боксер из Уэльса провел свой последний поединок в весе до 76,2 килограммов. Сам он планирует перейти в полутяжелый вес, чтобы провести бой с легендарным Бернардом "Палачом" Хопкинсом.
Лента.ру, фото AP