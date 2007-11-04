Объявлен абсолютный чемпион мира по боксу (фото)

Чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии WBO (Всемирная боксерская организация) валлиец Джо Кальзаге добавил к своему титулу пояса по версиям WBC (Всемирный боксерский совет) и WBA (Всемирная боксерская ассоциация).

В объединительном поединке, который состоялся на стадионе "Миллениум" в Кардиффе в присутствии более 50 тысяч зрителей, Кальзаге победил датчанина Миккеля Кесслера, передает BBC News.

Кальзаге начал бой в медленном темпе, и Кесслер в первых раундах имел заметное преимущество. Однако постепенно валлийский боксер переломил ход борьбы и в итоге одержал убедительную победу, что отразилось в счете судейских записок: 117:111, 116:112, 116:112.

Для 35-летнего Кальзаге это был 44-й бой на профессиональном ринге и 44-я победа. Вероятнее всего, боксер из Уэльса провел свой последний поединок в весе до 76,2 килограммов. Сам он планирует перейти в полутяжелый вес, чтобы провести бой с легендарным Бернардом "Палачом" Хопкинсом.

Лента.ру, фото AP