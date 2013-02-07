У харьковского «Металлиста» - новый президент

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Металлиста», С.Курченко был избран президентом клуба 7 февраля на общем собрании акционеров ПАО «ФК Металлист».

Также был сформирован новый состав наблюдательного совета клуба.

С.Курченко заявил, что цель, которая ставится перед клубом, - войти в число лидеров украинского футбола, ведущих реальную борьбу за титул чемпиона страны.

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«Я хочу реально принимать участие в жизни клуба, а не оставаться только его владельцем. Именно поэтому я возглавил ФК «Металлист» в статусе президента. Я намерен приложить все свои силы и обеспечить достаточные финансовые ресурсы для развития нашего клуба и уверен в его будущем успехе. У «Металлиста» большие традиции и лучшие в стране болельщики, которые заслуживают самых высоких побед и достижений», - сказал С.Курченко.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года харьковский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что слагает с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передает обязательства по финансированию клуба другому инвестору.

В этот же день сайт футбольного клуба сообщил, что достигнута договоренность с группой компаний «ГазУкраина», главным бенефициаром которой является С.Курченко, о приобретении ФК «Металлист» у А.Ярославского.

Справка УНИАН. С.Курченко родился 21 сентября 1985 года в г. Харькове в малообеспеченной семье. С 16 лет С.Курченко работал в компании «Экспогаз», на протяжении 2 лет он прошел путь от курьера до заместителя коммерческого директора, занимающегося направлением мелкооптовой торговли.

В 2005 году в возрасте 19 годов С.Курченко покинул компанию «Экспогаз» и занялся самостоятельным бизнесом. По получении в 2008 году в НТУ «Харьковский политехнический институт» полного высшего образования по специальности «Интеллектуальная собственность» С.Курченко переехал в Киев. Созданная им компания «ГазУкраина» начала работать на рынке сжиженного газа.

Сегодня группа компаний «ГазУкраина» включает структуры, которые занимаются торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд дол. Клиентами группы являются все крупные сети АЗС страны.