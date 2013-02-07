Россия начала обратный отсчет до Олимпиады в Сочи (фото)

Зимние Олимпийские игры в Сочи начнутся ровно через год, 7 февраля 2014 года. Часы запустил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов. В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, а также известные российские спортсмены Светлана Журова, Светлана Хоркина, Олеся Владыкина и Иван Ухов, сообщает РИА "Новости".

Часы были разработаны компанией "Омега" - всемирным партнером Международного олимпийского комитета (МОК). Их высота составляет 6 м 16 см, вес - 7800 кг. Подобные часы в среду запущены в административных центрах восьми федеральных округов РФ - Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Хабаровске, а также в столице Олимпиады-2014 - Сочи.