Фоменко увидел плюсы и минусы в игре сборной Украины

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Михаил Фоменко на пресс-конференции после товарищеского матча с Норвегией, который завершился со счетом 2:0, оценил действия своих подопечных.

"Это лишь первый матч, я только познакомился с игроками, - отметил Михаил Иванович. - Чем-то доволен, чем-то нет. Задачи победить любой ценой не было. Для меня главным было, чтобы команда продемонстрировала содержательную игру. Нужно было просмотреть футболистов, оценить, кто на что способен. Конечно, вопросы по игре есть, но озвучивать их не буду. На мой взгляд, позитивных моментов в действиях нашей команды было гораздо больше, чем отрицательных. Но у нас есть над чем работать. У нас еще будет сбор накануне матча с Польшей. После матча я поблагодарил ребят за победу. Также команду поздравил президент Федерации футбола Анатолий Дмитриевич Коньков, пожелавший игрокам дальнейших успехов ", - цитирует Фоменко пресс-служба ФФУ.