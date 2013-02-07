Донецк получит деньги на подготовку к ЧМ по легкой атлетике

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, соответствующие изменения Кабмин внес в постановление № 502 "Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам Донецкой области на подготовку спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году".

Субвенции будут направляться с целью подготовки спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году: областному бюджету Донецкой области — на реконструкцию основного стадиона и стадиона для разминки коммунального предприятия “Региональный спортивный комплекс “Олимпийский” в г. Донецке; городскому бюджету г. Донецка — на реконструкцию спортивных сооружений коммунального учреждения “Спортивный комплекс “Кировец” в г. Донецке.