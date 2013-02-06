Украина обыграла сборную Норвегии в товарищеском матче

Первый матч в 2013 году, он же дебютный под руководством Михаила Фоменко, украинцы выиграли со счетом 2:0, сообщает корреспондент УНИАН.

Матч, проходил в отличных погодных условиях для футбола – 11 градусов тепла и яркое светящееся солнце. Единственное, что омрачало картину, так это практически пустые трибуны красавца-стадиона, вмещающего 57 тыс. зрителей. Лишь на центральной трибуне, за скамейками запасных и вне зоны видимости телевизионных камер, расположилась горстка фанатов обеих команд. Общая численность зрителей не превышала двух тысяч человек.

Впрочем, унылый вид пустых трибун с лихвой компенсировала игра сборной Украины. Команда непривычно резво действовала на поле, контролировала мяч и уже в первом тайме создала, минимум, четыре- пять голевых моментов. Два из них завершились взятием ворот. Николай Морозюк завершил точным ударом трехходовую комбинацию с участием Андрея Ярмоленко и Артема Федецкого. А на 42-й минуте Роман Зозуля, находясь в штрафной площадке, сумел отдать точный пас Андрею Ярмоленко, который завершил комбинацию голом -2:0. Лишь на последней минуте тайма норвежцы имели реальную возможность сократить разрыв в счете, но удар Торе Региниуссена отбил Андрей Пятов.

После перерыва украинцы продолжили атаковать, наращивая игровое преимущество. Но удар со штрафного Евгения Коноплянки получился чуть неточным, а спустя три минуты Евгению в последний момент помешал нанести точный удар норвежский защитник. Особенно же обострилась игра в последние 10 минут матча. Норвежцы бросились отыгрываться, а украинцы словно забыв что это товарищеский матч, оборонялись за гранью фола. На 79-й минуте Андрей Пятов отбил опасный удар со штрафного норвежца Тарика Эльюнусси. На 82-й минуте защитники украинской команды уже позволили без помех пробить Эльюнусси с 11 метров – вновь Пятов на высоте. А на 84-й минуте Виталию Мандзюку уже не оставалось ничего другого, кроме как фолить на сопернике. Итог – удаление и команда остается в меньшинстве. Впрочем, даже этот фактор не помог норвежцам хотя бы сократить разрыв в счете. Не помог и пенальти, назначенный за нарушение Артема Федецкого, получившего в этом эпизоде предупреждение. Эльюнусси в очередной раз не смог пробить Пятова.

В итоге, победа в напряженном и, как оказалось, совсем не товарищеском по содержанию матче.