Рабинович заявляет, что хочет отдать «Арсенал» регионалу даром

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

«Клуб «Арсенал» на сто процентов принадлежит мне. Я веду переговоры с господином Онищенко (Александр Онищенко - народный депутат от Партии регионов, предприниматель - УНИАН) и считаю, что он – один из самых вероятных людей, которые могут взять «Арсенал». Но переговоры еще не закончены!», - подчеркнул президент столичного клуба.

При этом В.Рабинович заявил, что хочет передать А.Онищенко клуб безвозмездно.

«Почему я это делаю? Потому что хочу, чтобы клуб сохранился, и команда продолжала играть в футбол. У «Арсенала» есть долги, и их нужно погасить покупателю клуба. Их сумма исчисляется в 4,5 млн долларов. В основном это долги по зарплатам. Есть контракты игроков клуба, за которых заплачены деньги. И этих игроков мы бесплатно передаем клубу. Кстати, это приблизительно, такая же сумма. В итоге, нулевая разница. Плюс покупатель получает в «руки» клуб Премьер-лиги. Никаких дополнительных денег, никакой компенсации сверх этой суммы я у господина Онищенко никогда не просил», - отметил В.Рабинович.

Напомним, ранее А.Онищенко объявил о том, что завершил переговоры с владельцем «Арсенала» В.Рабиновичем о приобретении клуба и станет президентом ФК «Арсенал» до 15 февраля. Также подчеркивалось, что все долги по зарплате клуба пред игроками и персоналом должны быть погашены нынешним владельцем ФК «Арсенал».

Продажу клуба, как состоявшийся факт, также подтвердил и главный тренер команды "Арсенал" Юрий Бокалов.