Рабинович заявляет, что хочет отдать «Арсенал» регионалу даром
Президент киевского футбольного клуба «Арсенал» Вадим Рабинович заявил, что еще никому не продал свою команду.
Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
«Клуб «Арсенал» на сто процентов принадлежит мне. Я веду переговоры с господином Онищенко (Александр Онищенко - народный депутат от Партии регионов, предприниматель - УНИАН) и считаю, что он – один из самых вероятных людей, которые могут взять «Арсенал». Но переговоры еще не закончены!», - подчеркнул президент столичного клуба.
При этом В.Рабинович заявил, что хочет передать А.Онищенко клуб безвозмездно.
«Почему я это делаю? Потому что хочу, чтобы клуб сохранился, и команда продолжала играть в футбол. У «Арсенала» есть долги, и их нужно погасить покупателю клуба. Их сумма исчисляется в 4,5 млн долларов. В основном это долги по зарплатам. Есть контракты игроков клуба, за которых заплачены деньги. И этих игроков мы бесплатно передаем клубу. Кстати, это приблизительно, такая же сумма. В итоге, нулевая разница. Плюс покупатель получает в «руки» клуб Премьер-лиги. Никаких дополнительных денег, никакой компенсации сверх этой суммы я у господина Онищенко никогда не просил», - отметил В.Рабинович.
Напомним, ранее А.Онищенко объявил о том, что завершил переговоры с владельцем «Арсенала» В.Рабиновичем о приобретении клуба и станет президентом ФК «Арсенал» до 15 февраля. Также подчеркивалось, что все долги по зарплате клуба пред игроками и персоналом должны быть погашены нынешним владельцем ФК «Арсенал».
Продажу клуба, как состоявшийся факт, также подтвердил и главный тренер команды "Арсенал" Юрий Бокалов.