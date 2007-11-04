Результаты 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились пять матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу:

Нефтяник-Укрнафта - Ворскла 2:0 (Каракевич 28, Олефир 57)

ФК Харьков - Арсенал 2:0 (Белый 57, 65)

Металлург (Д) - Шахтер 0:1 (Фернандиньо 88)

Динамо - Металлист 0:1 (Девич 81)

Карпаты - Днепр 0:1 (Лепа 79)

Теперь у Шахтёра 40 очков при 34-9 голах, у Днепра 34 (26-14), Металлист догнал Динамо - по 30, и только разница голов (25-14 против 24-15) позволила киевлянам остаться третьими.

У Черноморца 23 очка, у Таврии 20 (у обоих - игра в запасе). У Кривбасса и Металлурга (Д) - по 17, но Кривбасс еще не выходил на поле в этом туре, у Арсенала и ФК Харьков - по 16, Металлурга (З) - 15 и сегодняшняя игра

Заря, Закарпатье и Ворскла - по 14, причем ближайшие очки два "З." будут делить в личной встрече.

Замыкают таблицу Карпаты - 13 и Нефтяник, поправивший своё положение до 10 очков.

Ждём вечера, когда Заря и Закарпатье, Кривбасс и Черноморец, Металлург (З) и Таврия матчами между собой завершат тур.