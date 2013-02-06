Украинская Премьер-лига по футболу вошла в десятку самых дорогих в Европе

Свою версию подобного рейтинга чемпионатов стран Старого Света предложил авторитетный немецкий футбольный портал transfermarkt.de, который опубликовал таблицу по итогам закрывшегося 1 февраля зимнего трансферного окна.



На первом месте в списке идет английская Премьер-лига. В 20 клубах этого соревнования выступают 512 игроков, чья суммарная стоимость составляет 3,396 млрд. евро. В свою очередь, в 20 клубах испанской Примеры выступают 497 игроков (2,646 млрд. евро), а в двух десятках клубов итальянской Серии А – 560 игроков (2,139 млрд. евро).

Занимающая десятое место в этом списке украинская Премьер-лига в 16 клубах насчитывает 399 игроков общей стоимостью 606,575 млн. евро.

В другом рейтинге, который собирает максимальное количество команд от одной страны (национальные кубки), Украина находится на 16-м месте (46 команд, 942 игрока, 667,6 млн. евро). Здесь бесспорные лидеры также англичане. К примеру, в FA-cup в этом году участвуют 24 команды, собравшие 3199 игроков, суммарная трансферная стоимость которых составляет 4,241 млрд евро. Чуть меньше эти цифры у другого английского турнира League Cup, в котором участвует меньше команд. Следом, как и в национальных лигах, идут Кубок Короля Испании (84 команды, 1953 игрока, 2,925 млрд. евро) и Кубок Италии (79 команд, 2037 игроков, 2,534 млрд. евро).

Всего в данной таблице представлены национальные первенства в различных дивизионах и Кубки 47 стран.