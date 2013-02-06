Украинскую баскетболистку признали лучшей в Европе

Это стало известно по результатам голосования болельщиков и журналистов на сайте европейского отделения Международной федерации баскетбола FIBA-Europe, сообщает официальный портал федерации.

В отборочном турнире Евро-2013 Алина Ягупова была лидером сборной Украины по количеству набранных очков (в среднем – 14,3 за матч) и по подборам (6,3). Напомним, что в группе из пяти команд сборная Украины заняла второе место, пропустив вперед лишь команду Беларуси, и завоевала путевку в финальный турнир европейского первенства, который пройдет в июне во Франции. На счету украинок в отборочном турнире 5 побед при 3 поражениях.

А на молодежном Евро (возраст игроков не превышает 20 лет), лидер сборной набирала в среднем 26,6 очка, делала 5,1 передачи 10,1 подбора и 3 перехвата. Алина стала первой на турнире по очкам и передачам. Этот турнир состоялся в августе прошлого года в венгерском Дебрецене, и сборная Украины заняла там итоговое седьмое место.

Президент FIBA-Europe Олаф Рафнссон отметил: «Алина – одна из самых перспективных молодых игроков в Европе и, я уверен, сможет сделать себе отличную карьеру во взрослом баскетболе».