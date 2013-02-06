Украинка Оксана Баюл в суде Нью-Йорка требует $5 млн за испорченную репутацию

Как утверждает 35-летняя О.Баюл, эти компании использовали ее имя для рекламы двух представлений на льду в декабре 2011 года и в январе 2012 года, хотя сама она согласия на это не давала и никакого контракта не подписывала. По словам О.Баюл, в результате данной рекламы пострадала ее репутация, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Когда фигурист, актер или шоумен не появляется на развлекательном мероприятии, на которое он был заявлен в качестве "звезды", это может иметь губительные последствия для его карьеры. Не явиться на собственное шоу гораздо хуже, чем иметь плохую кредитную историю", - отмечается в судебном иске. На этом основании фигуристка просит суд обязать ответчиков выплатить ей 5 млн долларов.

Между тем, продюсер Disson Skating Стивен Диссон рассказал газете "Нью-Йорк дейли ньюс", что включил в программу этих шоу выступление О.Баюл по просьбе ее агента. Однако затем фигуристка, по словам С.Диссона, без каких-либо объяснений отказалась от участия в представлениях.

В ноябре прошлого года О.Баюл подала в суд Лос-Анджелеса иск против крупного американского агентства William Morris, которое с мая 1994 года представляло ее коммерческие интересы. В нем утверждалось, что агентство воспользовалось незнанием О.Баюл, которой в то время было 16 лет, английского языка и составило контракт в таком виде, что его условия впоследствии позволяли компании не выплачивать спортсменке сотни тысяч долларов. В иске фигуристка просила суд обязать агентство выплатить ей не менее 1 млн долларов.

На зимних Играх в норвежском Лиллехаммере 1994 года О.Баюл завоевала в женском одиночном катании первое в истории Украины олимпийское "золото". Практически сразу после этого она оставила любительский спорт и переехала жить в США, где тренировала и участвовала в ледовых шоу. Кроме того, она запустила собственную линию одежды для фигуристов и создала коллекцию ювелирных украшений.