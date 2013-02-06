Блохин сделал дозаявку на Лигу Европы

Киевское «Динамо» подало обновленную заявку для участия в плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2012/13, в которой дозаявлены три игрока – Домагой Вида, Евгений Селин и Роман Безус. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Заявка «бело-синих» на стадию плей-офф выглядит так:

Вратари: Александр Шовковский (1), Георгий Бущан * (24), Максим Коваль * (35), Артур Рудько * (50), Денис Бойко (71)

Защитники: Данило Силва (2), Тарас Михалик (17), Евгений Селин (28), Тайе Тайво (33), Евгений Хачериди (34), Домагой Вида (39)

Полузащитники: Мигел Велозу (4), Огнен Вукоевич (5), Андрей Ярмоленко (9), Роман Безус (18), Денис Гармаш (19), Олег Гусев (20), Нико Кранчар (21), Андрей Богданов (23), Лукман Аруна (25), Виталий Буяльский * (29), Владислав Калитвинцев * (45), Дуду (99)

Нападающие: Артем Милевский (10), Браун Идейе (11), Адмир Мехмед (13), Марко Рубен (15), Дмитрий Хлебас *.

* - список Б

Напомним, ближайший матч плей-офф киевляне проведут 14 февраля дома против "Бордо".